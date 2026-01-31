Baardaapje geboren in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een baardaapje geboren. Het jong is van moeder Taku en vader Damarai. Het geslacht is nog niet bekend. Voor bezoekers is het soms goed speuren, want het kleintje zit vaak verscholen in de vacht van de moeder. "Met een beetje geluk zie je af en toe een klein koppie naar buiten steken", aldus de dierentuin.

De groep in Blijdorp bestaat nu uit drie volwassen vrouwtjes, één volwassen man, twee jonge mannetjes, een jong vrouwtje en het pasgeboren jong. Sinds de geboorte is volgens de dierentuin duidelijk te zien dat moeder Taku in rang is gestegen. Andere vrouwtjes zoeken haar en het jong vaker op en zitten regelmatig dicht om hen heen.

India

De baardaap, ook wel wanderoe genoemd, leeft in het wild alleen in India, in de tropische regenwouden van de West-Ghats. Daar leven nog maar zo'n 2.500 dieren. Daarmee is het de meest bedreigde makakensoort ter wereld. Jacht en het verdwijnen van leefgebied vormen de grootste bedreiging.

Om de soort te beschermen worden in India maatregelen genomen. Er worden verkeerdrempels geplaatst op wegen die door hun leefgebied lopen, en touwladders voor de apen over drukke weggen spannen.