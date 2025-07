ZIEN: oranje aapje geboren in Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp is een bewoner rijker: donderdag is er een Françoislangoer-aapje geboren in de Rotterdamse dierentuin. Blijdorp is de enige Nederlandse dierentuin waar je deze ernstig bedreigde apensoort kunt bewonderen.

Het pasgeboren aapje is een familielid van Blijdorps oudste langoer: oma Nanpi, die inmiddels 28 jaar oud is. De komst van een nieuw mannetje in november blijkt nu dus succesvol, aangezien een van de vrouwtjes moeder is geworden.

Blijdorp hoopt dat het hier niet bij blijft: er is nog een vrouwtje drachtig. Dus binnenkort is de dierentuin nog een oranje baby rijker. Opvallend aan pasgeboren Françoislangoeren is hun felle oranje vacht. Tussen de volwassenen, die een zwarte vacht hebben, zijn ze zo snel te herkennen.

Voorbestaan

De Françoislangoer leven normaal gesproken in de tropische regenwouden van zuidoost-China en Vietnam. Maar het aantal daalt door jacht en het verlies van leefgebied. Dierentuinen over de wereld werken samen via een populatiemanagementprogramma’s om het voortbestaan van deze apensoort te beschermen.