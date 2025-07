DierenPark Amersfoort verwelkomt Afrikaanse nimmerzatkuiken: 'Komst is extra bijzonder'

Bijzonder nieuws uit DierenPark Amersfoort! In het verblijf Snavelrijk is een Afrikaans nimmerzatkuiken geboren. Eerder dit jaar werden al een pelikaankuiken en jonge gieren verwelkomd, maar nu is ook een jonge nimmerzat te bewonderen. Het kuiken zit nog in het nest, maar zal binnenkort zijn eerste vlucht maken.

0:15 Twee vale gierkuikens geboren in Dierenpark Amersfoort

“De komst van de jonge nimmerzat is bijzonder,” vertelt dierverzorger Hielko van Rijthoven. “Nimmerzatten broeden normaal gesproken in groepen. Sinds het vertrek van de maraboes broedt dit ervaren koppel alleen – en met succes.”

Uitvliegen

Binnenkort vliegt het jonge dier uit. “Maar voorlopig kunnen bezoekers het kuiken nog bewonderen – en horen – tussen de hoge bomen van Snavelrijk,” aldus de dierverzorger. Op dit moment leven er zeven Afrikaanse nimmerzatten in het park.

Volgens de dierentuin heeft deze vogelsoort een opvallende naam: “In de eerste periode heeft het kuiken een enorme eetlust. Daarom verdient de nimmerzat zijn naam: ‘nimmer-zat’.”