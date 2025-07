Jonge zwaan sterft door klos visdraad: 'Dit had niet hoeven te gebeuren'

Een jonge zwaan die alleen ronddobberde in de vesting van Hellevoetsluis is afgelopen vrijdag overleden. Het dier bleek ernstig verzwakt en zat roerloos op een drijvend plankje. Hulp kwam snel, maar bleek te laat: in de maag van het dier zat een grote kluwen visdraad die voor verstopping zorgde.

Vrijwilligers van Zwanengroep Zuid-Holland kregen een melding binnen van vissers die zich zorgen maakten. Het jonge dier maakte geen aanstalten om te vluchten en oogde uitgeput. Een visser hielp nog mee met zoeken naar de ouders van de zwaan met een drone, maar die werden nergens gevonden.

De zwaan werd overgebracht naar een vogelopvang. Daar ging het snel slechter. Het dier wilde niet eten en moest uiteindelijk worden ingeslapen. Bij een sectie werd duidelijk waarom: in de spiermaag zat een grote klos visdraad. Daardoor kon het dier geen voeding meer opnemen.

De Zwanengroep Zuid-Holland doet opnieuw een dringende oproep aan vissers en recreanten: ruim je spullen op. "Dit had zo niet hoeven gebeuren als iedereen zijn rotzooi van vislijnen en haken zou opruimen."