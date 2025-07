Meerdere katten doodgebeten in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord zijn afgelopen nacht meerdere katten doodgebeten, meldt de politie. Welk dier precies de dader is, is niet duidelijk. Wel kreeg de politie in de vroege ochtend een melding van twee loslopende herdershonden.

Hoeveel katten er precies zijn overleden, maakt de politie niet bekend. De twee honden zijn uiteindelijk aangetroffen en eentje is ook daadwerkelijk gevangen. De andere herder wist wel te ontkomen.

De politie onderzoekt de mogelijkheid of de honden de katten hebben doodgebeten.

