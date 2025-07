Dief knipt gat in volière Eindhoven: 27 vogels verdwenen

Zebravinken, grasparkieten en onder andere een kwartel: 27 vogels in het Stadswandelpark van Eindhoven zijn sinds maandagmorgen gevlogen. Iemand heeft een gat in het gaas van de volière geknipt, waardoor ze eruit konden. Vrijwilliger Henk van Hout denkt dat ze bewust zijn meegenomen.

Een liefhebber kan het volgens de voorzitter van de Vogelvereniging Aviarium in ieder geval zeker niet zijn geweest. "Die doen dit soort dingen niet. Mensen hebben het vast voor het geld gedaan, de vogels zijn waardevol en kunnen zeker iets opleveren", vertelt hij aan Hart van Nederland. Dat loopt niet op in de miljoenen, maar een kanarie levert al gauw bijna een tientje op. Een makkelijke, snelle verdienste dus als je even wat geld nodig hebt, denkt hij.

Geliefde plek

Een jaar of zes geleden is er ook al een keer ingebroken in het vogelhuis van het park en waren er meerdere vogels gestolen. Daar gaat Henk nu ook vanuit: "We hebben wel eens gehad dat er een vogeltje ontsnapt, maar dan blijven ze altijd hier hangen en anders komen ze altijd vanzelf terug voor eten bijvoorbeeld. Dat is nu niet gebeurd. Dat doet zeer."

De vogelplek is populair en geliefd in en rondom het Stadswandelpark. Veel voorbijgangers komen even bij het bankje zitten om naar al het gekleurde gevogelde te kijken.

Aangifte

Dat vindt hij ook het moeilijkste. "Een vrouw bracht niet zo lang geleden haar parkiet hier, omdat hij niet mee mocht naar het verzorgingstehuis. Ze komt af en toe met de rolstoel even kijken. Dat kan dus niet meer, want hij is er niet meer."

Er is aangifte gedaan bij de politie, aldus Henk. De politie zegt wel dat de pakkans van een dader moeilijk is. "Op dergelijke locaties zoals hier in een park, is dat er lang niet altijd getuigen of camerabeelden zijn die ons meer kunnen zeggen."