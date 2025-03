Hond van SBS-realityster ontvoerd: 'Ons gezin is radeloos'

Grote zorgen in Ouderkerk aan de Amstel: de 1-jarige hond Choco is al vijf dagen spoorloos. Eigenaar Nick van Delft, bekend van SBS6-programma Let's Get Spanish, en zijn gezin vrezen dat de Engelse Staffordshire-bulterriër is gestolen en roepen het hele land op om uit te kijken. Een beloning van 5.000 euro ligt klaar voor de gouden tip.

Het stelen van honden komt soms voor. Ook Tycho, de hond van Henny, werd voor haar ogen gestolen en later dood teruggevonden. Henny vertelt haar verhaal in de bovenstaande video.

Choco verdween op vrijdagochtend 21 februari rond 08.30 uur vanaf een erf aan de Waver. De zoektocht begon direct en werd al snel grootschalig. "We breiden steeds verder uit, maar het blijft een speld in een hooiberg," zegt Nick tegen Hart van Nederland. "Nu gaan we met speurhonden aan de slag om het laatste gebied in Ouderkerk uit te kammen. Dat team zoekt ook wel eens naar lichamen, en drones met sonar en warmtedetectie vliegen mee. Het gaat ver, maar het is je hond, je kind. Het verdriet is groot."

Beloning

Volgens de Dierenpolitie lijkt het onwaarschijnlijk dat Choco er zelf vandoor is gegaan. "Het is hoogstwaarschijnlijk dat zij door onbekenden is meegenomen en dus gestolen," meldt de politie op sociale media.

De Facebook-oproep van Nick is al meer dan 8.000 keer gedeeld en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de zoektocht. "Ons gezin is radeloos en weten niet meer wat te doen. De beloning van 5.000 euro blijft natuurlijk voor altijd van kracht (dit ook voor de meenemer zodat hij of zij een eigen hondje kan kopen)", aldus Nick.

Mensen die Choco na 21 februari hebben gezien of een vermoeden hebben waar ze is, worden dringend gevraagd contact op te nemen met de politie via 144 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.