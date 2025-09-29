Schattig! Pasgeboren orang-oetan in Apenheul

Er is een orang-oetan geboren in de Apenheul. Na een spannende bevalling beviel de moeder Samboja van haar tweede jong. De laatste keer dat er een orang-oetan in de Apenheul werd geboren was in 2017.

De hele apenfamilie woont in deze dierentuin. Moeder Samboja is in 2005 geboren, haar moeder Sandy en haar eerste jong Indah uit 2017 leven samen met de gloednieuwe vader genaamd Amos ook in het park in Apeldoorn.

Pittige bevalling

Maandagochtend beviel Samboja van haar tweede jong "De moeder heeft afgelopen twee weken slecht gedronken, hierdoor was ze erg zwak ten tijde van de bevalling, dit maakte het extra spannend voor ons", vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Omdat dit jong ook nog erg zwak is, kleeft het nog erg aan de moeder. Daarom heeft de Apenheul nog geen geslacht kunnen vaststellen en ook geen naam gegeven, maar dit komt in de aankomende weken, wanneer moeder en kind zijn aangesterkt. "De naam wordt meestal gekoppeld aan de origine van de orang-oetan, in dit geval is dat Indonesië", vertelt de woordvoerder.

Kraamvisite

De moeder en haar jong krijgen nu nog even rust, als alles goed blijft gaan zijn ze vanaf morgen te bewonderen in hun verblijf. " Wij gaan ervan uit dat alles goed blijft gaan", legt de woordvoerder uit. Samboja draagt haar kleintje stevig tegen zich aan. Als bezoeker van de Apenheul kan je morgen vaak een klein handje of koppie tussen de oranje haren van moeder zien.