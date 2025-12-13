Blijdschap in Diergaarde Blijdorp: zeldzaam hertje geboren

In Diergaarde Blijdorp is een Prins Alfredhert geboren. Volgens de Rotterdamse dierentuin gaat het om een "zeer zeldzaam" dier. De laatste keer dat er hier zo'n hertje werd geboren, was tien jaar geleden.

Diergaarde Blijdorp is de enige dierentuin in Nederland met deze hertensoort, die in het wild alleen nog voorkomt op de Filipijnse eilanden Negros en Panay. Door boskap en illegale jacht staat het Prins Alfredhert in de top 10 van meest bedreigde diersoorten. Daarom is het volgens de dierentuin van groot belang dat er nieuwe herten bijkomen.

Zeldzaam hertje geboren in Diergaarde Blijdorp. Beeld: Diergaarde Blijdorp

De kleine gespikkelde hertjes zijn sinds 1999 te zien in de dierentuin in Rotterdam.

Eerder dit jaar mocht Diergaarde Blijdorp ook al een nieuw kuifhertje verwelkomen, één van de kleinste hoefdieren ter wereld: