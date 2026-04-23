Babyboom in Diergaarde Blijdorp: deze jonge dieren zijn nu te zien

Vandaag, 17:45

Groot nieuws in Diergaarde Blijdorp! Na een jonge giraffe, een zebra en meerdere dwergmangoesten, zagen recent onder meer een bongo, een witkopgiertje, een dianameerkat, twee mhorrgazelles en bizons het levenslicht.

Vrijdag 3 april werd girafje Shaki geboren. Inmiddels is het jong al helemaal ingeburgerd en heel vaak buiten te zien, waar de nieuwsgierige dorcasgazellen zo nu en dan ook een kijkje komen nemen. En dat is nog niet alles, want na bijna 12 jaar is er weer een "Rotterdamse" zebra geboren. Het is een mannetje en draagt de naam Tumo.

Zebra Tumo. Foto: Jolanda Berkelmans

Daar blijft het niet bij, want begin maart werd bongo Yuna moeder van een zoontje, genaamd Yuki. Zijn geboorte is belangrijk voor de opbouw van de reservepopulatie, want bongo's worden helaas ernstig bedreigd. Ook bij de bizons en de mhorrgazelles verloopt het voorspoedig en klautert de dianameerkat ook rond.

Dianameerkat. Foto: Celine Alders

Recent is er in Blijdorp ook een nieuwe mannetjesolifant bijgekomen. De 15-jarige bul genaamd Nuka is een bijzondere verschijning. De hoop is dat ook hij voor belangrijk nageslacht gaat zorgen bij de Aziatische olifanten. Al deze dieren zijn te bewonderen in de Rotterdamse dierentuin.

Giraffe Shaki. Foto: Jolanda Berkelmans

