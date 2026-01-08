Volg Hart van Nederland
Na Noorwegen nu Nederland: snelste sledehondenteam traint op eigen sneeuw

Dieren

Vandaag, 17:40 - Update: 49 minuten geleden

Terwijl de sneeuw in Nederland voor overlast op de wegen zorgt, maakt het Nederlandse top-sledehondenteam Tartok Speed er juist optimaal gebruik van. Het team is inmiddels teruggekeerd uit Noorwegen, waar het een intensieve trainingsstage had. Dankzij de sneeuw hier kunnen ze in eigen land verder trainen.

Stefan Donker van Tartok Speed is enorm blij met de winterse neerslag in Nederland: "We zaten daar in Noorwegen te kijken zo van: wat gaat het weer doen? Zal het echt zo zijn dat we bij thuiskomst sneeuw hebben? Dit is echt perfect."

Intensief

Hij doet het niet alleen. Samen met zijn vrouw en dochter doet hij mee aan internationale wedstrijden. "We zijn ons team aan het klaarmaken voor de Norway Trail, die we in de eerste week van maart hebben. Het is een etappe van vier dagen, dus we moeten nog aardig wat trainen", vertelt Ilse Donker aan Hart van Nederland.

De honden betekenen veel voor de familie, al kost het ook veel tijd. "Je moet het met elkaar doen. Het kost veel tijd, maar het geeft ons veel plezier en dat is het belangrijkste. Met de honden samenwerken, dat is waar we het voor doen. Natuurlijk gaan we voor het winnen, maar het belangrijkste is het welzijn van de honden."

Door Redactie Hart van Nederland

