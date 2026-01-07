Klederdracht en belletjes: arrensleeënwedstrijd trekt veel bekijks

In Burgum is woensdagavond een bijzonder winters evenement gehouden: een arrensleeënwedstrijd met paarden bij een manege.

Binnen korte tijd meldden zich zo'n twintig deelnemers. Langs de baan stond publiek te kijken naar het zeldzame schouwspel, compleet met klederdracht, belletjes aan de sleeën en een speciaal aangelegde baan.

"Dit is heel uniek. Twaalf jaar geleden reden we voor het laatst met arrensleeën op het ijs, nu in de sneeuw. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", zegt organisator Sandra Rusticus. "Het gaat om genieten, met je paard bezig zijn en de belletjes horen. Alles is er, dit is geweldig."

Door hevige sneeuwval werd het rijden uiteindelijk te zwaar. Meerdere deelnemers vielen uit en om 18.30 uur besloot de organisatie de wedstrijd voortijdig te staken vanwege de slechte weersomstandigheden.