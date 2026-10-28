Wat Geldrop-Mierlo gemeen heeft met New York? Deze rattenval

Ze overspoelen de Brabantse gemeente Geldrop-Mierlo nog net niet, maar het is wel heel hinderlijk: ratten. Maar nu is er hopelijk een goede oplossing. De gemeente heeft geïnvesteerd in 30 supermoderne rattenvallen, die het knagende ongedierte eerst haarfijn in kaart brengen en voeren, om ze vervolgens op vernuftige wijze de nek om te draaien.

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Na een eerdere pilot staan er nu al een week twaalf te draaien, bijvoorbeeld bij treinstation Geldrop. En dat is op zich een geestig gegeven, want de kast - genaamd SmarTrap - is nog maar een recente Belgische vinding en tot nu toe in Gent, New York en Antwerpen ingezet. En nu dus Geldrop-Mierlo. En daar kan de gemeente zelf ook wel om lachen: in één adem genoemd worden met wereldsteden.

Hoe werkt zo'n val dan?

Maar hoe werkt zo'n zwarte kast dan precies? Eerst is er even een klein beetje kennis over ratten nodig. Die dieren zijn ontzettend slim en hebben een belangrijk foefje in hun lijfjes, waarmee het vangen altijd lastig gaat. Ze scheiden namelijk luchtjes af: als een plek veilig en goed is, een positief luchtje. Bijvoorbeeld als er veel voedsel is. Is een plek gevaarlijk? Een negatief luchtje. En dat trekt of schrikt andere ratten weer aan of af.

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Een gemeentewoordvoerder legt uit hoe - met die kennis in het achterhoofd - de machine dan te werk gaat: "Eerst gaat het apparaat detecteren en verzamelt het data. Dan gaat het voeren beginnen." En zie hier: een plezierige omgeving.

Het doden duurt nog even. Want de dieren gaan dan dus zo'n plezant luchtje afscheiden. "Als ze dan eenmaal gewend zijn dan gaan we over op doden en volgen er meer ratten. Zo pakken we in een keer een heel nest aan."

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Inwoners: melden en netjes blijven

Hoewel er nog geen cijfers beschikbaar zijn van deze modernere en verder opgeschaalde vorm van rattenbestrijding, is de hoop dat het project een succes gaat worden.

Maar ook is er voor de inwoners van de Brabantse gemeente nog een rol weggelegd, zegt de woordvoerder: "Ga goed met je afval om, gooi bijvoorbeeld niet zomaar de zakken vuil op straat. En we roepen op om te blijven melden, melden, melden. Dat helpt ons."