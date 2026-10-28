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Landelijke ophok- en afschermplicht na meerdere vogelgriepuitbraken

Beleid

Vandaag, 17:53

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Er is een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld na meerdere vogelgriepuitbraken. Dat maakt staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vandaag bekend. De maatregel moet ervoor zorgen dat de kans op nieuwe besmettingen kleiner wordt.

“Nu in korte tijd drie vogelgriepuitbraken zijn vastgesteld, zien we dat het risico op nieuwe besmettingen serieus is", aldus de staatssecretaris.

Op 26 oktober werd vogelgriep vastgesteld in het Groningse Lutjegast. Op 27 oktober werd nog een besmetting vastgesteld in het Noord-Hollandse Middelie en op 28 oktober was er een besmetting in het Groningse Grootegast.

Lees ook: Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Groningen: 45.000 dieren gedood

Vogelgriep in de toekomst voorkomen

Vogelgriep en de maatregelen die ervoor nodig zijn om besmettingen te voorkomen, hebben grote gevolgen voor ondernemers.

Om vogelgriepuitbraken in de toekomst te voorkomen, werkt het ministerie samen met de sector aan een plan om vaccinatie van legpluimvee te verplichten.

In de video boven dit artikel vertellen we je over de gevaren van vogelgriep voor mensen.

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