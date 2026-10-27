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Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Groningen: 45.000 dieren gedood

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Groningen: 45.000 dieren gedood

Dieren

Vandaag, 09:43

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Bij een pluimveebedrijf in het Groningse Lutjegast is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden ongeveer 45.000 kippen geruimd. Het is volgens het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur de eerste uitbraak van vogelgriep sinds juli.

Begin deze maand waarschuwde brancheorganisatie AVINED al dat het risico op vogelgriep met de komst van de herfst weer zou toenemen. Pluimveehouders werden daarom opgeroepen extra alert te zijn op mogelijke verschijnselen van het virus en de geldende veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

Vervoersverbod voor 21 andere bedrijven

Rond het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. In dat gebied mogen geen vogels, broed- en consumptie-eieren, vogelmest en gebruikt strooisel worden vervoerd.

Binnen de zone liggen nog 21 andere pluimveebedrijven. De maatregelen moeten voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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