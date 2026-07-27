OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wormerland blijkt vogelgriep en botulisme hotspot: tientallen dode vogels

Dieren

Gisteren, 21:38

Link gekopieerd

In Wormerland, een gemeente onder de rook van Amsterdam, heerst een felle uitbraak van vogelgriep en botulisme. Tientallen vogels en andere dieren zijn al besmet geraakt, vaak met dodelijke afloop. De Dierenbescherming heeft niet eerder zo'n grote toename van het aantal gevallen gezien en waarschuwt huisdiereigenaren.

Ook de gemeente slaat alarm. Het advies is om zieke of dode vogels niet aan te raken, extra alert te zijn bij pluimvee en huisdieren zo veel mogelijk uit de buurt van deze dieren te houden. Sinds 1 juli heeft de gemeente zeventien vogels met verschijnselen van vogelgriep gevonden en elf gevallen van botulisme bij vogels vastgesteld. Botulisme is een verlammingsziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie.

Lokale kinderboerderij 't Weidje neemt ook maatregelen. Zo zijn de eenden, die normaal in de vijver ronddobberen, uit voorzorg uit het water gehaald. Ze zwemmen nu rond in een provisorisch zwembadje. Ook verschillende vogels zitten opgehokt om verdere besmettingen te voorkomen.

Dierenambulance deelt zorgen

Ook de dierenambulance ziet het probleem groeien. dierenambulancebroeder Arjan beaamt dat het aantal meldingen hoog is. De vogelkliko, waar dode vogels in worden gedeponeerd, is dan ook een stuk voller dan normaal.

In de video bovenaan dit artikel zie je welke maatregelen kinderboerderij 't Weidje precies heeft genomen en lopen we mee met dierenambulancebroeder Arjan.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vogelgriep bij hobbyboer: 150 kippen en watervogels gedood
Vogelgriep bij hobbyboer: 150 kippen en watervogels gedood
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.