Wormerland blijkt vogelgriep en botulisme hotspot: tientallen dode vogels

In Wormerland, een gemeente onder de rook van Amsterdam, heerst een felle uitbraak van vogelgriep en botulisme. Tientallen vogels en andere dieren zijn al besmet geraakt, vaak met dodelijke afloop. De Dierenbescherming heeft niet eerder zo'n grote toename van het aantal gevallen gezien en waarschuwt huisdiereigenaren.

Ook de gemeente slaat alarm. Het advies is om zieke of dode vogels niet aan te raken, extra alert te zijn bij pluimvee en huisdieren zo veel mogelijk uit de buurt van deze dieren te houden. Sinds 1 juli heeft de gemeente zeventien vogels met verschijnselen van vogelgriep gevonden en elf gevallen van botulisme bij vogels vastgesteld. Botulisme is een verlammingsziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie.

Lokale kinderboerderij 't Weidje neemt ook maatregelen. Zo zijn de eenden, die normaal in de vijver ronddobberen, uit voorzorg uit het water gehaald. Ze zwemmen nu rond in een provisorisch zwembadje. Ook verschillende vogels zitten opgehokt om verdere besmettingen te voorkomen.

Dierenambulance deelt zorgen

Ook de dierenambulance ziet het probleem groeien. dierenambulancebroeder Arjan beaamt dat het aantal meldingen hoog is. De vogelkliko, waar dode vogels in worden gedeponeerd, is dan ook een stuk voller dan normaal.

In de video bovenaan dit artikel zie je welke maatregelen kinderboerderij 't Weidje precies heeft genomen en lopen we mee met dierenambulancebroeder Arjan.