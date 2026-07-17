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Vogelgriep bij hobbyboer: 150 kippen en watervogels gedood

Vogelgriep bij hobbyboer: 150 kippen en watervogels gedood

Dieren

Vandaag, 16:06

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Bij een hobbyboer in Woerdense Verlaat in Zuid-Holland is vogelgriep vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ruimt daarom alle 150 aanwezige vogels: 40 kippen en 110 watervogels.

Rond de uitbraaklocatie geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Dat betekent dat pluimvee, eieren, vlees en mest niet mogen worden vervoerd. In dit gebied ligt ook één commercieel pluimveebedrijf.

De NVWA onderzoekt of er pluimvee naar de locatie is vervoerd voordat er een vermoeden van vogelgriep was. Dat moet duidelijk maken of het virus zich mogelijk verder heeft kunnen verspreiden.

Geen nieuwe ophokplicht

De uitbraak is geen reden om opnieuw een landelijke ophokplicht in te stellen. Die maatregel werd ruim een maand geleden in de laatste regio opgeheven.

Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Silvio Erkens is het vogelgriepvirus in bepaalde mate altijd aanwezig in de natuur. Het virus verspreidt zich vooral via wilde vogels.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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