Opvallend veel dierenleed in korte tijd: van verdronken geit tot dode ganzen

Afgelopen twee weken kwamen er opvallend veel ingrijpende meldingen binnen bij Dierenambulance Noord-Holland Noord. Zo gingen vrijwilligers af op een melding van een hond in het water. Bij aankomst bleek het echter om een geit te gaan. De geit zat vastgebonden aan een zware steen en was verdronken. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Zoveel opvallende meldingen in zo'n korte tijd heeft coördinator Isabel Wiesener van de dierenambulance nog nooit meegemaakt. "Dit is echt een extreme situatie", zegt Wiesener in de krant.

Opsomming

Allereerst werden in Noord-Scharwoude zeven konijnen bewust achtergelaten. De dieren zaten in te kleine hokken of liepen los rond. Daarnaast troffen vrijwilligers van de dierenambulance achtergelaten ratten aan bij het grofvuil in Alkmaar. Een van de ratten had een soortgenoot opgegeten.

Ook gingen vrijwilligers af op een melding van een hond in het water in 't Zand. Toen zij ter plaatse kwamen, zagen zij dat het niet om een hond ging, maar om een geit. Het dier zat vastgebonden aan een zware steen in het water en was verdronken.

Tot slot werden binnen twee dagen ongeveer 25 dode ganzen op dezelfde locatie gevonden. De dieren zijn onderzocht op vogelgriep en ook de waterkwaliteit werd gecontroleerd. Beide onderzoeken leverden geen verklaring op voor de sterfte. "We denken dat ze zijn gedood", aldus Wiesener tegenover het Noordhollands Dagblad.