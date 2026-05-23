Vogelgriep vastgesteld in Friese Marrum, 80.000 vleeskuikens geruimd

Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur besloten om de 80.000 vleeskuikens op het besmette bedrijf te laten ruimen.

In een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is voor het ministerie geen aanleiding om de landelijke ophokplicht opnieuw in te voeren. Die werd op 21 april grotendeels ingetrokken. De ophokplicht geldt alleen nog in de Gelderse Vallei, in de omgeving van Barneveld.

Begin deze maand werd ook vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland. 55.000 kippen werden geruimd. Bovenstaande beelden zijn gemaakt bij het pluimveebedrijf.