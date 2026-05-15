Mogelijk verplichte vogelgriepvaccinatie voor legkippen op komst

Vandaag, 11:43

De staatssecretaris van Landbouw, Silvio Erkens (VVD), vindt dat er een landelijke vogelgriepvaccinatieplicht moet komen. Hij laat weten dat er momenteel aan een plan wordt gewerkt om dit mogelijk te maken. Het doel is om het aantal gevallen van vogelgriep terug te dringen.

In 2025 is begonnen met vaccineren op proefboerderijen. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) heeft de onderzoeksafdeling van de Universiteit Wageningen onderzocht of de proef met vaccinaties goed werkt.

Donderdag nog werd er vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. 55.000 kippen werden geruimd. Bovenstaande beelden zijn gemaakt bij het pluimveebedrijf.

De proeven worden positief ontvangen, blijkt uit de resultaten van het onderzoek. Bij deelnemende bedrijven nam de kans op een vogelgriepuitbraak af en als er wel een uitbraak uitbrak, dan bleef het aantal geïnfecteerde kippen beperkt.

Export in het gedrang?

Eerdere initiatieven om te experimenten met de vaccinatieplicht werden steeds geannuleerd. Men was namelijk bang dat de eieren dan niet meer geschikt zouden zijn voor de export. En dat zou zonde zijn, want twee derde van de Nederlandse eieren wordt verkocht aan het buitenland.

Inmiddels heeft Nederland contact gezocht met haar grootste buitenlandse partners en die verwachten geen problemen met het kopen van eieren van gevaccineerde kippen. Daarom lijkt er nu groen licht te zijn voor een landelijke vaccinatieplicht.

Een vaccinatieplicht zou erg welkom zijn. Sinds oktober 2025 brak er al bij vijftig pluimveehouderijen vogelgriep uit en moesten er ruim 2,2 vogels gedood worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

