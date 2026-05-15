Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen: 55.000 kippen gedood

Vandaag, 06:44

Op een leghennenbedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn 55.000 kippen geruimd.

Rond het besmette bedrijf is een beperkingszone van tien kilometer ingesteld. Binnen dat gebied geldt een streng vervoersverbod. Door het vervoersverbod mogen vogels, broedeieren en consumptie-eieren niet meer worden vervoerd binnen de zone. Ook het afvoeren van mest van vogels en gebruikt strooisel is voorlopig verboden.

Volgens het ministerie liggen binnen het gebied in totaal 25 commerciële pluimveehouderijen. Die bedrijven krijgen te maken met extra controles en maatregelen om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Door ANP

