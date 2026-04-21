Ophokplicht deels opgeheven: pluimvee weer naar buiten

Pluimvee van hobbyhouders en commerciële bedrijven mag weer naar buiten, behalve in de Gelderse Vallei. Dat heeft staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) bekendgemaakt. In de Gelderse Vallei zijn veel pluimveebedrijven gevestigd. Het risico op verspreiding van vogelgriep is daar hoger dan in de rest van Nederland. Daarom blijft daar de ophok- en afschermplicht gelden.

De landelijke plicht om pluimvee te beschermen tegen het besmettelijke virus gold sinds 16 oktober vorig jaar. Inmiddels schatten deskundigen de kans op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf als "matig" in. Vorige maand werd het risico nog als "zeer hoog" ingeschat.

Eerder deze maand was er ook al blijdschap in de duivensportwereld, want de vogels mogen daar weer uitvliegen. Iets wat sinds oktober vorig jaar niet meer mocht vanwege de vogelgriep:

Bezoek mag weer

Erkens wil nu stapsgewijs de ophokplicht afbouwen. Daarbij houdt hij rekening met de wens van pluimveehouders en hobbyisten die hun kippen buiten willen laten lopen. Ook het verbod om pluimveebedrijven te bezoeken wordt versoepeld. Wie zich aan de hygiëneregels houdt, mag weer langskomen op een kippenboerderij.