Eieren duurder dan ooit: bij deze supermarkten ben je het goedkoopst uit

Eieren zijn in korte tijd flink duurder geworden en zitten nu zelfs op een recordprijs. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond. In 5 jaar tijd zijn de prijzen gemiddeld met 38 procent gestegen. Vooral vrije-uitloopeieren zijn fors duurder geworden.

Na een kleine prijsdaling in 2024 is de stijging weer ingezet. In februari 2026 betaalde je gemiddeld 35 cent voor een scharrelei, 37 cent voor een vrije-uitloopei en 43 cent voor een biologisch ei. Opvallend is dat kleinere verpakkingen, zoals doosjes van zes eieren, per stuk vaak goedkoper uitvallen dan grotere dozen.

Waar haal je de goedkoopste eieren?

De Consumentenbond keek ook naar de prijzen eind maart. Bij Aldi, Dirk, Lidl, Nettorama en Vomar liggen de prijzen het laagst. Daar kost een ei omgerekend zo'n 24 cent.

Wie niet naar deze discounters gaat, ziet de prijs snel oplopen. Bij Jumbo, Picnic en Spar liggen de prijzen vaak rond de 32 tot 35 cent per ei. Bij Hoogvliet en Deka zit je daar meestal net boven. Vooral bij duurdere varianten en kleinere verpakkingen tik je al snel 40 cent of meer per ei af.

Ook bij Albert Heijn en Plus ben je meer kwijt: voor een doos met twaalf scharreleieren betaal je daar gemiddeld 32 cent per stuk. En dat loopt verder op: in sommige gevallen betaal je zelfs 50 tot 67 cent per ei, bijvoorbeeld bij duurdere biologische varianten.

Vooral biologische eieren en duurdere merken zoals 'Blije Kip' zitten aan de bovenkant van de prijs. De verschillen zijn bovendien groot. Bij biologische eieren alleen kan het verschil al oplopen tot meer dan 30 cent per ei, afhankelijk van de supermarkt.

Code op je ei

Op elk ei staat een code die iets zegt over het leven van de kip. Een 0 betekent biologisch, 1 vrije uitloop, 2 scharrel en 3 kooi. Hoe lager het cijfer, hoe beter het dierenwelzijn.

Door de vogelgriep is het verschil tussen scharrel en vrije uitloop kleiner geworden. Kippen met vrije uitloop zitten door de ophokplicht vaak maanden binnen en komen niet buiten.

Begin maart werd een pluimveebedrijf in Putten getroffen door de vogelgriep. 23.000 leghennen moesten worden gedood:

0:32 Vogelgriep vastgesteld in Putten, 23.000 leghennen gedood

Opvallend is dat kooieieren nog steeds worden verkocht in sommige buurtwinkels. Daarbij leven tientallen kippen samen in een kooi zonder daglicht of ruimte om naar buiten te gaan. Supermarkten verkopen deze eieren niet meer los, maar ze kunnen nog wel verwerkt zitten in producten zoals sauzen en koekjes. Als op een verpakking alleen 'eieren' staat, gaat het vaak om kooieieren, aldus de Consumentenbond.