Ruim 250 papegaaieneieren in beslag genomen op Schiphol

Op Schiphol heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 261 broedeieren van papegaaien in beslag genomen. De eieren zijn waarschijnlijk gestolen van wilde papegaaien, meldt de NVWA donderdag.

De douane vond de broedeieren in de handbagage van een man en een vrouw. Zij kwamen uit Midden-Amerika en waren onderweg naar een Aziatisch land. De marechaussee heeft het stel aangehouden; zij zitten nog vast. Papegaaien zijn beschermde dieren en de twee verdachten konden niet aantonen dat ze de eieren legaal in bezit hadden.

Verpakt in papier en T-shirts

De eieren zijn van verschillende soorten papegaaien. Ze zaten verpakt in papier en per twintig in T-shirts gewikkeld. Een NVWA-inspecteur hoorde tijdens de controle gepiep uit de pakketjes komen. Precies op dat moment kroop er een kuiken uit een ei. De eieren en het kuiken zijn naar een speciale opvang gebracht.