Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gestolen papegaai Pino eindelijk gevonden en weer terug in Rotterdam

Dieren

Vandaag, 19:01 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Papegaai Pino is terug. De vogel was bijna een week vermist nadat hij werd gestolen uit een dierenwinkel in Rotterdam. Op straat in Krimpen aan den IJssel zagen handhavers Pino opeens op de arm van een kind zitten.

Volgens Pino's baasje, van Rob's Dierenshop, spraken de boa's het kind aan. En wat bleek? Het gezin had Pino gekocht. Inmiddels is de vogel weer thuis in Rotterdam.

Gestolen

Pino is een kleurrijke caique-papegaai en al jaren een bekend gezicht in de winkel. De vogel woont er al sinds hij jong was en groeide uit tot een publieksfavoriet. Volgens de winkel komen elke week honderden mensen speciaal langs om hem even te zien.

Maar Pino werd afgelopen vrijdag gestolen uit de Rotterdamse dierenwinkel door twee mannen. De eigenaren loofden 1.500 euro tipgeld uit voor de gouden tip. De politie pakte dit weekend twee verdachten op, maar die hielden de lippen stijf op elkaar en van Pino ontbrak elk spoor.

Op straat werd geflyerd in de hoop Pino terug te vinden:

Weer terug

Maar nu is Pino dus terug in Rotterdam. Linda van Rob's Dierenshop laat aan Hart van Nederland weten dat ze het kind niets kwalijk neemt. "Maar de ouders zouden beter moeten weten. Als er op straat een fiets wordt aangeboden, kun je er ook van uitgaan dat die is gestolen, toch?" Daar wil ze echter niet te lang bij stilstaan, want ze is allang blij dat de vogel terug is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.