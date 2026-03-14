Papegaai Pino weer gestolen uit winkel Rotterdam, twee mannen aangehouden

De bekende winkelvogel Pino is opnieuw gestolen uit een dierenwinkel in Rotterdam. Twee mannen namen de tamme papegaai vrijdagmiddag mee uit Rob’s Dierenshop aan de Slinge. Op camerabeelden is te zien hoe de vogel van zijn speelplek wordt gepakt en in een rugzak verdwijnt. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden maar van Pino ontbreekt nog ieder spoor.

Het personeel merkte pas later dat Pino weg was. Normaal laat de vogel zich duidelijk horen in de winkel, maar dit keer bleef het opvallend stil. Toen medewerkers de camerabeelden terugkeken, zagen ze hoe twee mannen doelgericht naar de vogel lopen en hem snel meenemen.

Bekende vogel

Pino is een kleurrijke caique-papegaai en al jaren een bekend gezicht in de winkel. De vogel woont er al sinds hij jong was en groeide uit tot een publieksfavoriet. Volgens de winkel komen elke week honderden mensen speciaal langs om hem even te zien.

De diefstal zorgt voor veel verdriet bij medewerkers en buurtbewoners. Op sociale media wordt het nieuws massaal gedeeld in de hoop dat iemand de vogel herkent of weet waar hij is.

Verdachten aangehouden, maar waar is Pino?

Het is niet de eerste keer dat Pino wordt gestolen. In 2019 werd de papegaai ook al meegenomen uit de winkel. Toen wist de politie hem na een tip snel terug te vinden.

Zaterdagmiddag werden de twee mannen die op de beelden te zien zijn aangehouden. Van Pino ontbreekt op dit moment nog ieder spoor. De winkel heeft aangifte gedaan bij de politie.