Politie valt woning Rotterdam binnen in zoektocht naar vermiste vogel Pino

In het onderzoek naar de vermiste vogel Pino is de politie woensdag een huis binnengevallen. Dat meldt de politie op Instagram. In de woning werd Pino echter niet aangetroffen. Daarom gaat het onderzoek naar de vermissing verder en roept de politie iedereen die meer weet nogmaals op zich te melden.

Pino werd afgelopen vrijdag gestolen uit een Rotterdamse dierenwinkel en is nog altijd zoek. Twee mannen hebben het dier meegenomen uit Rob's Dierenshop. De politie pakte dit weekend daar ook twee verdachten voor op. Maar van Pino ontbreekt nog elk spoor. De eigenaren loven nu tipgeld uit voor de gouden tip van 1500 euro.

De diefstal zorgt voor veel verdriet bij medewerkers en buurtbewoners:

Pino is een kleurrijke caique-papegaai en al jaren een bekend gezicht in de winkel. De vogel woont er al sinds hij jong was en groeide uit tot een publieksfavoriet. Volgens de winkel komen elke week honderden mensen speciaal langs om hem even te zien.

Het is niet de eerste keer dat Pino wordt gestolen. In 2019 werd de papegaai ook al meegenomen uit de winkel. Toen wist de politie hem na een tip snel terug te vinden.