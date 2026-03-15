Gestolen papegaai Pino nog altijd zoek, 1500 euro voor de gouden tip

De bekende winkelvogel Pino die is gestolen uit een Rotterdamse dierenwinkel is nog altijd zoek. Twee mannen hebben het dier vrijdag meegenomen uit Rob's Dierenshop. De politie pakte dit weekend daar ook twee verdachten voor op. Maar van Pino ontbreekt nog elk spoor. De eigenaren loven nu tipgeld uit voor de gouden tip van 1500 euro.

Pino is een kleurrijke caique-papegaai en al jaren een bekend gezicht in de winkel. De vogel woont er al sinds hij jong was en groeide uit tot een publieksfavoriet. Volgens de winkel komen elke week honderden mensen speciaal langs om hem even te zien.

Gouden tip

De diefstal zorgt voor veel verdriet bij medewerkers en buurtbewoners. Op sociale media wordt het nieuws massaal gedeeld in de hoop dat iemand de vogel herkent of weet waar hij is.

Zondag blijkt dus dat de vogel nog altijd niet terecht is, daarom loven de eigenaren van het beestje nu 1500 euro uit voor de gouden tip die moet zorgen voor het terugvinden van het gestolen beestje.

Verdachten aangehouden

Het is niet de eerste keer dat Pino wordt gestolen. In 2019 werd de papegaai ook al meegenomen uit de winkel. Toen wist de politie hem na een tip snel terug te vinden.

Zaterdagmiddag werden de twee mannen die op de beelden te zien zijn aangehouden. De winkel heeft aangifte gedaan bij de politie.