Vermiste papegaai na zoektocht gevonden en gevangen met hoogwerker

Een opvallende papegaai zorgde zaterdagavond voor de nodige commotie aan de Dedemsvaartweg in Den Haag. Het dier, een blauw-gele Ara, was sinds vrijdag vermist. De eigenaar sloeg alarm via sociale media en loofde zelfs een beloning uit voor wie zijn geliefde vogel zou vinden.

Volgens berichten op sociale media werd de papegaai uiteindelijk gespot in een hoge boom. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier weer veilig naar beneden te halen. Met behulp van een hoogwerker lukte het de reddingsploeg om de Ara te vangen en terug te brengen bij zijn opgeluchte baasje.

De actie trok de nodige aandacht van omwonenden. Zo’n kleurrijke papegaai in een Haagse boom zie je tenslotte niet elke dag. Hoe de vogel wist te ontsnappen is niet bekend. De eigenaar is in elk geval dolblij met de afloop.