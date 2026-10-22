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Honderden kraanvogels blijven noodgedwongen in Nederland door storm

Dieren

Vandaag, 17:37

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Een bijzonder gezicht in natuurgebied De Peel, op de grens van Brabant en Limburg. Daar verblijven al dagen honderden kraanvogels die eigenlijk onderweg zijn naar het warmere Spanje. Normaal gesproken gebruiken de trekvogels het gebied slechts als tussenstop, maar door een ongunstige windrichting en een naderende storm blijven ze veel langer dan gebruikelijk.

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De trekvogels zijn afkomstig uit Scandinavië en kwamen via Duitsland naar Nederland. "Ze zitten er nog steeds, heel veel. Ik heb er tussen de 500 tot wel 1000 geteld", vertelt boswachter Bjorn Alards aan Hart van Nederland. De kraanvogels verblijven al sinds dinsdag in het natuurgebied. Normaal vliegen ze na een overnachting weer verder, maar dit keer lijken ze voorlopig niet te vertrekken.

Storm houdt kraanvogels aan de grond

De oorzaak is het weer. De wind is naar het zuiden gedraaid, waardoor de vogels veel energie zouden verbruiken als ze hun reis voortzetten. Ze hebben juist een noordenwind nodig om gemakkelijker richting Spanje te vliegen. Bovendien wordt er een storm verwacht. Voorlopig moeten de kraanvogels dus geduld hebben. Voor Alards is het een bijzondere gelegenheid om de grote groep vogels meerdere dagen achter elkaar te bewonderen.

Door Redactie Hart van Nederland

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