Bijzonder: dit is waarom je deze week honderdduizenden vogels in de lucht ziet

Heb jij al veel vogels in de lucht gezien de afgelopen dagen? Dat worden er alleen maar meer. De vroege lenteachtige temperaturen die vrijdag en in het weekend worden verwacht luiden een massale voorjaarstrek van kraanvogels vanuit Zuid-Europa naar Scandinavië in, meldt Wageningen University op Nature Today.

Vrijdag wordt het 13 tot lokaal mogelijk 18 graden. Ook in het weekend kan het kwik oplopen tot 15 graden. Deze hoge temperaturen brengen tienduizenden kraanvogels in beweging. Deze trekvogels overwinteren in Zuid-Europa en vliegen in het voorjaar weer naar het noorden. Later deze week komt de wind uit het zuiden, wat de vogels in Spanje en Frankrijk een flinke rugwind geeft.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Dit maakt de lange overtocht over de Pyreneeën en over Frankrijk een stuk makkelijker. Hierdoor zullen enkele honderdduizenden kraanvogels uit de zuidelijke streken deze week waarschijnlijk massaal aan de voorjaarstrek beginnen", staat te lezen op de website.

Doordat er boven Luxemburg een sterke wind uit het zuidoosten staat, buigt de normale route van de vogels iets meer richting Nederland in plaats van over de Eifel in Duitsland. De afgelopen week werden er al tientallen tot honderden kraanvogels boven ons land gespot. De trek is online te volgen via de Kraanvogelradar, een initiatief van Wageningen University.

ANP