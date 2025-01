Vogelaars in de ban van zeldzame Pacifische parelduiker bij Oosterscheldekering

Het is voor veel vogelliefhebbers een spannend weekend. De Pacifische parelduiker, een vogelsoort die nog niet eerder in ons land is gezien, is vrijdag vlak bij de Oosterscheldekering gespot. En dat betekent dat veel vogelspotters hun verrekijker uit de lade hebben gehaald om een glimp op te vangen van dit bijzondere beestje. "Mensen kwamen uit allerlei hoeken van het land om de vogel te aanschouwen."

Zo'n honderd vogelspotters deden er zaterdag alles aan om de zeldzame vogelsoort te spotten. "Toen we hoorden dat de Pacifische parelduiker gespot was, zijn we meteen in de auto gesprongen om de vogel te fotograferen", aldus een vogelaar in gesprek met Hart van Nederland.

Een andere vogelspotter laat weten dat het erg zeldzaam is dat de vogel in Nederland te zien is. "Het is de eerste keer dat we de Pacifische parelduiker kunnen waarnemen in ons land, want normaal verblijft deze soort alleen in Alaska en Oost Siberië. Dus dat geeft wel aan hoe speciaal het is."

Verdwaald

Het is onduidelijk hoe de vogel precies in Nederland terecht is gekomen, maar waarschijnlijk is het beest verdwaald, legt ecoloog Sven Valkenburg uit in gesprek met Hart van Nederland. Hij spotte de vogelsoort als eerste. Toen hij na zijn werk al vogelend richting huis ging, ontdekte hij het bijzondere diertje.

"Het is onbeschrijfelijk. Ik denk dat ik wel een paar honderd foto's heb gemaakt", aldus Valkenburg. "Ik ben al zestien jaar vogelaar, en het ultieme gevoel is om een nieuwe soort te ontdekken in Nederland. Hier doe je het allemaal voor."