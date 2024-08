Vogelaars kunnen geluk niet op: zeldzame Indische kievit in Nederland te zien

Vanuit het hele land komen vogelaars naar Oostkapelle om een glimp op te vangen van de Indische kievit. Een vogel die nog maar één keer eerder in Nederland gezien werd.

Sinds het nieuws rondgaat in vogelaarsland is het hartstikke druk op de plek waar de vogel zich schuilhoudt. "Er waren gisteren zo'n 200 tot 300 mensen. Vandaag zal het misschien iets minder zijn, maar er zijn ook mensen die op vakantie zijn en niet gelijk konden komen kijken", vertelt ecoloog, natuurfotograaf en Zeeuw Marcel Klootwijk.

Hij was de eerste die de vogel identificeerde als de Indische Kievit.

De Indische kievit komt normaal vooral voor in Azië en het Midden-Oosten: "Hij is dus flink verdwaald." Echter kan het beestje hier prima overleven. "Er is genoeg te eten, maar een partner vinden... Ja, dat zal lastig worden."

Bekijk in de video hierboven hoe de vogel eruitziet, en hoe enthousiast de vogelspotters waren donderdag.