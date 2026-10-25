Wie heeft de mooiste poes ter wereld? 1500 katten strijden om wereldtitel

De mooiste katten ter wereld zijn dit weekend te bewonderen in het Noord-Hollandse Vijfhuizen. Maar liefst 1500 raskatten uit 36 landen zijn naar Nederland gekomen voor de FIFe World Show, een van de meest prestigieuze kattenwedstrijden ter wereld. Van pluizige langharige katten tot Britse kortharen: allemaal hopen ze op de felbegeerde titel World Winner 2026. En die krijg je niet zomaar, want de deelnemers en de internationale jury nemen de verkiezing bloedserieus.

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Amsterdam was dit weekend het strijdtoneel, het is voor het eerst in twintig jaar dat Nederland weer gastheer is van de wereldshow. De vorige edities waren in Arnhem (1996) en Maastricht (2006). Van de 1500 deelnemende katten kunnen er uiteindelijk slechts 34 de wereldtitel winnen. Zaterdag werden de voorrondes gehouden en zondag stonden de grote finales op het programma.

'Het hele jaar kijken we hiernaar uit'

Een van de deelnemers is Rhea Roelofsen, die vijf katten meeneemt naar de wedstrijd. Ze bereidt zich al maanden voor. "Het hele jaar kijken we hiernaar uit. We hebben er ook ons fokprogramma op aangepast", vertelt ze aan Hart van Nederland.

De afgelopen week was ze druk met het schoonmaken van de ogen en het doorkammen van de dikke ondervacht van haar katten. Bij een eerdere wereldshow haalde een van haar katers de finale, maar liep hij de titel op het laatste moment mis.

Niet zomaar de mooiste kat

Volgens keurmeester Ad de Bruin, die al 36 jaar katten beoordeelt, draait het om veel meer dan alleen een schattig koppie. Iedere raskat moet voldoen aan strenge eisen. "Per ras is er een standaard. Die moeten zo groot zijn, zulke grote oren hebben en zulke ogen. Als ze daar het dichts bij in de buurt komen, krijgen ze het hoogste aantal punten."

Voor Rhea is winnen niet het enige doel. Ze gebruikt de beoordelingen ook om haar fokprogramma te verbeteren. Toch is de wereldtitel bijzonder aantrekkelijk. De winnaars krijgen onder meer een grote trofee en tien kilo kattenvoer. Bovendien wordt de titel toegevoegd aan de officiële naam en stamboom van de kat.