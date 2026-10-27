Paard hele nacht opgesloten in veel te kleine trailer in Rotterdam, politie grijpt in

Een paard heeft afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid urenlang opgesloten gestaan in een veel te kleine trailer, zonder eten of drinken. Het dier stond zo krap dat zijn achterwerk tegen de achterklep drukte en zijn hoofd het dak raakte. De politie heeft het paard in beslag genomen.

De politie kreeg 's middags een melding over een paard dat midden in een woonwijk in een trailer stond. Volgens de melder zou het dier 'de hele trailer afbreken'. Agenten die ter plaatse kwamen, konden het paard niet goed zien, maar het leek rustig te zijn. Toch besloot de dierenpolitie een kijkje te nemen.

Geen eten of drinken

Bij nader onderzoek bleek dat het paard al sinds de avond ervoor in de trailer stond. Het dier was niet op de juiste manier vastgezet en had geen toegang tot voedsel of water. Bovendien was de trailer veel te klein voor het paard.

De dierenpolitie schakelde de hulp in van twee ruiters van de bereden politie. Samen wisten ze het paard uit de trailer te halen, waarna het dier in beslag werd genomen. Het paard krijgt inmiddels de juiste verzorging en wordt onderzocht door een dierenarts.

Eigenaresse eerder gewaarschuwd

De eigenaresse van het paard was al bekend bij de politie. Volgens de dierenpolitie had zij eerder meerdere waarschuwingen gekregen over de verzorging van haar paard.

De vrouw zal binnenkort worden verhoord en moet dan uitleg geven over de situatie.