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In Den Haag worden ze gek van de ratten: 'Het gaat een keer mis'

Wonen

Gisteren, 22:49

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Buurtbewoners in meerdere wijken in Den Haag kampen al ruim een jaar met een hardnekkige rattenplaag. De dieren zouden agressief gedrag vertonen richting honden en voorbijgangers, waardoor bewoners zich onveilig voelen. Ondanks meldingen en maatregelen van de gemeente zeggen omwonenden weinig verbetering te zien.

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Conny Ligtvoet van de Actiegroep Rattenprobleem Den Haag stelt dat het steeds erger wordt. "Ik ben nu niet meer Actiegroep Rattenprobleem Moerwijk maar Actiegroep Rattenprobleem Den Haag. Zoveel berichten krijg ik binnen over Den Haag. Het is om te huilen", vertelt ze.

'Kwestie van tijd'

Conny zegt video's te hebben gezien waarop ratten in kinderspeeltuinen rondlopen. "Het gaat een keer mis. Ik ben bang dat een rat een keer gaat bijten. Het is een kwestie van tijd", vreest ze.

Volgens Conny zijn de ratten in sommige buurten het gesprek van de dag. Volgens haar willen mensen zelfs niet meer naar buiten. "Iedere wijk heeft wel last van de rattenplaag."

Benieuwd naar het hele verhaal? Bekijk dan de video in dit artikel. Daarin reageert ook de wethouder op het probleem.

Door Redactie Hart van Nederland

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