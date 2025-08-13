Gek van de ratten in Arnhem: 'Het is een horrorhuis, ik zet geen stap meer binnen'

Ze maken ziek. Ze vernietigen eten. Ze laten overal poep achter. Ratten. Ze zitten natuurlijk overal, maar dat kan zo omslaan naar een plaag. Bewoners van het Statenkwartier in Arnhem kunnen er goed over meepraten, die hebben er inmiddels een jaar last van, met zeer ernstige gevolgen.

Het dieptepunt is misschien wel een jong kindje dat door de rattenplaag waarschijnlijk in het ziekenhuis belandde vanwege de ziektes die de beesten verspreiden. Marianne en Hans wonen tegenover een van de ergst getroffen huizen in hun straat, maar zelf hebben ze ook de nodige overlast gehad. "Drie ratten in de tuin en ook zaten ze in de kelder, vraten ze de aardappelen aan", verzucht Marianne.

Het huis van haar overbuurvrouw, die er met jonge kinderen woont, durft ze niet meer te betreden. "Het is een horrorhuis. Ik zet daar geen stap meer binnen, ik ben als de dood dat de ratten op mij afvliegen." Het probleem is ontstaan toen woningbouwvereniging Vivare een opknapbeurt had uitgevoerd. "Daarbij waren gaten in de woningen gemaakt waardoor de dieren binnen kunnen komen", legt de Arnhemse uit.

Rol voor bewoners?

De woningbouwvereniging zegt bekend te zijn met de zaak en heeft ook al de nodige zaken aangepakt, maar helaas is nog niet alles opgelost. Sommige bewoners zijn zelfs elders ondergebracht, zegt een woordvoerder. Maar ook willen ze benadrukken hier zorgen over te hebben en het zich aan te trekken. Daarnaast willen ze wel gezegd hebben dat er ook een rol voor de gemeente en de bewoners zelf ligt. Zo is het noodzaak afval in de buurt snel op te ruimen, stellen ze in een toelichting. "En laat ook geen voer voor vogels achter. Hierover gaan we zeer binnenkort met bewoners in gesprek én we organiseren een gezamenlijke opruimactie voor de tuinen in de buurt."

Ook de gemeente kan zich hierin vinden. De gemeente laat weten dat ze samen met de woningcorporaties werken om de ratten in huis te voorkomen en extra in te zetten op preventie.

Meer actie nodig?

Lokale partij Arnhem Centraal eist wel meer actie. Raadslid René Kraaijenbrink: "Dit is een groot probleem, stadsbreed. Ook in de binnenstad. Er is 5 weken geleden een motie aangenomen die dit probleem aan moet pakken. Maar verder wijst iedereen naar elkaar. Woningbouw naar gemeente, gemeente naar woningbouw en ga zo maar door. En daar hebben die bewoners gewoon helemaal niks aan."