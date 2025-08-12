4000 bijen zoeken verkoeling onder Jobs parasol op strand Zandvoort

Een dagje strand in Zandvoort kreeg dinsdag een onverwachte wending voor Job van Stiphout. Hij had net een nieuwe parasol aangeschaft om niet te verbranden in de zon, toen er ineens luid gezoem boven zijn hoofd klonk. Binnen enkele ogenblikken streek een zwerm van zo’n 4000 bijen neer op zijn gloednieuwe strandaccessoire.

Aan het begin van de avond kwam imker Pim Lemmer ter plaatse. Na een korte inspectie haalde hij een speciale stofzuiger tevoorschijn om de complete zwerm veilig weg te halen. De bijen krijgen elders een nieuwe, geschikte kast als onderkomen.

Voor Job eindigde het verhaal goed: hij kreeg zijn parasol weer terug, volledig bijenvrij.