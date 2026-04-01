'Toppunt van smerigheid': zo herken je de eerste signalen van een rattenplaag

1 apr 2026, 09:13 - Update: 1 apr 2026, 10:06

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor: horecazaken en winkels die dicht moeten door een ratten- of muizenplaag. Klimaatverandering lijkt de grote boosdoener te zijn, maar ook consumenten maken grote fouten. Dat meldt hygiënedeskundige Rob Geus woensdag in de 538 Ochtendshow.

In grote steden verschijnen steeds vaker filmpjes waarin ratten of muizen rondlopen in horecabedrijven en winkels. Volgens Geus speelt klimaatverandering hierin een grote rol. "De winters zijn te warm, waardoor die beesten goed kunnen overleven. Uiteindelijk zie je ook dat wij als consumenten veel fouten maken. We geven de muis en de rat vrij spel", aldus de hygiënedeskundige.

Smeriger: een rat of en muis?

Geus noemt de rat 'het toppunt van smerigheid': "Ratten hebben zo ongelofelijk veel ziekmakende bacteriën bij zich". Wel benadrukt hij dat je een muis ook niet moet onderschatten.

Wil je weten wat je tegen dit ongedierte kunt doen en hoe je de eerste signalen van een rattenplaag herkent? Bekijk dan de video bovenaan het artikel, waarin Rob Geus haarfijn uitlegt wat er moet gebeuren om een plaag te voorkomen en hoe je die herkent.

Steeds meer winkels en horeca dicht door ratten en muizen
Muizen, ratten en kakkerlakken: NVWA sluit recordaantal horecazaken

