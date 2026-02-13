Steeds meer winkels en horeca dicht door ratten en muizen

Knaagdieren en horecagelegenheden: het is een combinatie die je als eigenaar én als klant niet wilt. In de eerste zeven weken van dit jaar zijn daarom al 22 zaken met spoed gesloten. De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) horecagelegenheden en winkels sluit vanwege plaagdieren.

Het aantal spoedsluitingen van winkels en horecagelegenheden stijgt al jaren. Het is niet duidelijk waardoor dat komt. Vaak gaat het om ratten- en muizenplagen.

"Het aantal meldingen en het aantal inspecties stijgt, maar dat is niet de enige oorzaak", zegt een woordvoerder van de NVWA. Volgens de woordvoerder dragen ook onvoldoende schoonmaken, klimaatopwarming, verstedelijking en aanpassingen in bestrijdingsmethoden mogelijk bij aan het stijgende aantal spoedsluitingen. De NVWA organiseert dit jaar bijeenkomsten voor ondernemers over het voorkomen ervan.

Bijna de helft van de sluitingen was in Amsterdam. Hoewel niet duidelijk is waardoor dat precies komt, zegt de NVWA dat plaagdieren vaker voorkomen in grote steden. Steden hebben vaak grachten en oude huizen en het is er warmer. Ratten laten zich vaker zien in de buurt van water.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Verspreiden van ziektes

Knaagdieren kunnen ziektes en bacteriën bij zich dragen waar mensen ziek van worden. De NVWA kan daarom met spoed besluiten een horecazaak of winkel te sluiten als er sprake is van een ratten- of muizenplaag. Pas nadat alle besmette producten zijn verwijderd en de zaak grondig is schoongemaakt, mag de winkel of horecagelegenheid weer open.

Het is niet bekend hoeveel van de met spoed gesloten zaken inmiddels weer open zijn, zegt de NVWA. Begin deze maand sloot een Jumbo in Apeldoorn tijdelijk vanwege een muizenplaag. Sinds woensdag is de winkel weer open, meldde de supermarkt op sociale media.

De NVWA organiseert dit jaar meerdere bijeenkomsten voor ondernemers. Daar legt de instantie uit hoe een ratten- of muizenplaag kan worden voorkomen.