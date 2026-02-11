Volg Hart van Nederland
Jumbo in Apeldoorn weer open na muizenplaag in winkel

Vandaag, 10:14

Woensdag gaat de vestiging van de Jumbo op het Schubertplein in Apeldoorn weer open. Vorige week werd bekend dat de Jumbo moest sluiten door muizenoverlast. Dit had de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten, nadat zij constateerde dat de eerder vastgestelde muizenoverlast niet verholpen was.

Volgens de eigenaar is er 120 man bezig geweest om de Jumbo weer gereed te maken voor de heropening, daarover schrijft De Stentor. De hele winkel is van top tot teen leeggehaald om elk spoor te wissen. Lang houdbare producten werden in grote rolcontainers gezet en afgevoerd naar een opslagplaats. Alle dagverse producten zijn weggegooid.

Speciale lampjes

In witte jassen en met speciale lampjes kwamen inspecteurs van de NVWA de winkel controleren. Zij gaven de winkel groen licht. De eigenaar laat aan De Stentor weten dat het voelde als een 'spannend examen' en hij niet kan wachten om de klanten weer te verwelkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

