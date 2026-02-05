Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jumbo in Apeldoorn dicht na muizenplaag in winkel

Jumbo in Apeldoorn dicht na muizenplaag in winkel

Dieren

Vandaag, 14:25 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De Jumbo aan het Schubertplein in Apeldoorn is tijdelijk gesloten vanwege muizenoverlast. Bij een recente controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is vastgesteld dat de muizenoverlast, die eerder al was geconstateerd, nog niet volledig is verholpen. De supermarktketen bevestigt de sluiting.

De winkel wordt de komende dagen leeggehaald en grondig schoongemaakt. Daarna zal een gespecialiseerde ongediertebestrijder de winkel inspecteren en behandelen.

De winkel blijft gesloten tot en met woensdag 11 februari.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kinderafdeling Gronings ziekenhuis blijft hele week dicht om muis
Kinderafdeling Gronings ziekenhuis blijft hele week dicht om muis
Kinderen overgeplaatst na muizenplaag in kinderziekenhuis in Groningen
Kinderen overgeplaatst na muizenplaag in kinderziekenhuis in Groningen
Muizen, ratten en kakkerlakken: NVWA sluit recordaantal horecazaken
Muizen, ratten en kakkerlakken: NVWA sluit recordaantal horecazaken
Na overlast muizen: dierenvoedselbank Hoorn dreigt te verdwijnen
Na overlast muizen: dierenvoedselbank Hoorn dreigt te verdwijnen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.