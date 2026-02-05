Jumbo in Apeldoorn dicht na muizenplaag in winkel

De Jumbo aan het Schubertplein in Apeldoorn is tijdelijk gesloten vanwege muizenoverlast. Bij een recente controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is vastgesteld dat de muizenoverlast, die eerder al was geconstateerd, nog niet volledig is verholpen. De supermarktketen bevestigt de sluiting.

De winkel wordt de komende dagen leeggehaald en grondig schoongemaakt. Daarna zal een gespecialiseerde ongediertebestrijder de winkel inspecteren en behandelen.

De winkel blijft gesloten tot en met woensdag 11 februari.