Kinderen overgeplaatst na muizenplaag in kinderziekenhuis in Groningen

Kinderen die worden behandeld in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen moeten voor de tweede keer in korte tijd naar een andere afdeling worden overgeplaatst. Op hun eigen afdeling lopen namelijk muizen rond. Plaagdierbestrijders gaan dit weekend aan de slag om de afdeling schoon te maken en vallen te plaatsen.

Het universitair ziekenhuis UMCG, waar het kinderziekenhuis onderdeel van is, erkent dat de situatie vervelend en onrustig kan zijn voor patiënten en hun ouders.

In 2024 zijn er 65 winkels en horecagelegenheden tijdelijk door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met spoed gesloten vanwege ernstige overlast van onder andere muizen Zie in de onderstaande video:

0:54 Ongedierte zorgt voor steeds meer spoedsluitingen horecazaken

Eerder sprake van muizen

Het ziekenhuis laat weten er alles aan te doen "om de zorg zo goed en vertrouwd mogelijk te laten doorgaan". Op de kinderafdeling werd eind december ook al een muis gezien. De afdeling ging toen eveneens een weekend dicht. Er werden vallen geplaatst, maar die hebben volgens het ziekenhuis niet voldoende effect gehad. "Muizen weten via de kleinste openingen hun weg naar binnen te vinden", aldus het UMCG.