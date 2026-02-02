Volg Hart van Nederland
Kinderafdeling Gronings ziekenhuis blijft hele week dicht om muis

Kinderafdeling Gronings ziekenhuis blijft hele week dicht om muis

Dieren

Vandaag, 17:38

Een verpleegafdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen blijft ook de rest van de week dicht, omdat er vorige week een muis rondliep. Afgelopen weekeinde werd een muis gevangen in een val. Het zou de enige muis kunnen zijn, maar voor de zekerheid blijven plaagdierenbestrijders de komende dagen zoeken. Als er toch nog andere muizen zijn, willen ze die ook vangen.

Het kinderziekenhuis maakt deel uit van universitair ziekenhuis UMCG. Dat laat alle mogelijke openingen en kieren op de afdeling dichtmaken, om te voorkomen dat muizen weer op de afdeling kunnen komen.

De jonge patiënten op de afdeling werden vrijdag naar andere kamers in het ziekenhuis gebracht. Het UMCG erkende "dat dit vervelend en onrustig kan zijn voor patiënten en hun ouders". In december was de afdeling ook een weekeinde dicht nadat er een muis was gezien.

Door ANP

