Na overlast muizen: dierenvoedselbank Hoorn dreigt te verdwijnen

Bianca Lockx en Edwin Brans uit Hoorn runnen al jaren een dierenvoedselbank vanuit hun woning. Maar per 2 januari mogen ze geen spullen meer opslaan thuis. De woningcorporatie waarvan ze huren, geeft aan dat het huis niet bedoeld is als uitgiftepunt en opslagruimte. Maar het vinden van een nieuwe ruimte wil maar niet lukken.

Op vrijdagmiddag delen Bianca en Edwin met liefde voedsel, speeltjes en verzorgingsproducten voor dieren uit aan zo’n veertig huishoudens met een kleine beurs. De spullen krijgen ze van sponsors en via donateurs. Rond de feestdagen liggen er zelfs honderden zakken diervoeding in de woonkamer.

De woningcorporatie Intermaris stuurde ze onlangs een brief dat er muizen zitten in en rond de garage, waar grote hoeveelheden dierenvoer lagen opgeslagen. Dat kan volgens de corporatie overlast veroorzaken voor de buurt. De opslag moet daarom weg.

Laatste pakketten

Bianca en Edwin zijn al lange tijd op zoek naar een andere ruimte, maar die hebben ze nog niet kunnen vinden. En als dat niet op korte termijn gebeurt, moeten ze stoppen met hun dierenvoedselbank. Woningcorporatie Intermaris laat weten het een mooi initiatief te vinden en het een warm hart toe te dragen, maar toch hebben ze geen oplossing voor het stel.

Op 20 december delen Bianca en Edwin waarschijnlijk voor het laatst pakketten uit, tenzij er een klein kerstwonder gebeurt.