Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Muizen, ratten en kakkerlakken: NVWA sluit recordaantal horecazaken

Muizen, ratten en kakkerlakken: NVWA sluit recordaantal horecazaken

Eten

Vandaag, 12:13

Link gekopieerd

Muizenplagen en overlast van ratten en kakkerlakken waren voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen jaar reden om zo'n 75 horecagelegenheden en winkels die voedsel aanbieden te sluiten. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2024, toen ging het om 57 zaken, zo meldt de NVWA.

Het ging hierbij om zogenoemde spoedsluitingen, een van de zwaarste middelen die de NVWA kan inzetten. Dat gebeurt omdat muizen en andere plaagdieren ziektes kunnen verspreiden via hun uitwerpselen. Een zaak mag pas weer open wanneer al het besmette voedsel is verwijderd en het pand grondig is schoongemaakt. De NVWA komt daarna opnieuw langs om te controleren of het schoon is gebleven en of er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

In onderstaande video zie je enkele voorbeelden van eerdere vondsten in horecazaken:

Ongedierte zorgt voor steeds meer spoedsluitingen horecazaken
0:54

Ongedierte zorgt voor steeds meer spoedsluitingen horecazaken

Vooral in de Randstad

De meeste zaken zijn gesloten vanwege een muizenplaag. Dat kwam het vaakst voor in de grote steden in de Randstad, met Amsterdam als uitschieter: daar moesten 20 zaken de deuren sluiten. Daarna volgen Rotterdam (7), Den Haag (7), Leiden (5) en Alkmaar (4).

Het aantal spoedsluitingen zit al jaren in de lift. In 2024 ging het om 57 sluitingen, bijna twee keer zoveel als in 2023, toen de NVWA 34 zaken per direct sloot.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Enorme stijging van spoedsluitingen vanwege muizen, ratten en kakkerlakken
Enorme stijging van spoedsluitingen vanwege muizen, ratten en kakkerlakken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.