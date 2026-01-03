Muizen, ratten en kakkerlakken: NVWA sluit recordaantal horecazaken

Muizenplagen en overlast van ratten en kakkerlakken waren voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen jaar reden om zo'n 75 horecagelegenheden en winkels die voedsel aanbieden te sluiten. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2024, toen ging het om 57 zaken, zo meldt de NVWA.

Het ging hierbij om zogenoemde spoedsluitingen, een van de zwaarste middelen die de NVWA kan inzetten. Dat gebeurt omdat muizen en andere plaagdieren ziektes kunnen verspreiden via hun uitwerpselen. Een zaak mag pas weer open wanneer al het besmette voedsel is verwijderd en het pand grondig is schoongemaakt. De NVWA komt daarna opnieuw langs om te controleren of het schoon is gebleven en of er maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

In onderstaande video zie je enkele voorbeelden van eerdere vondsten in horecazaken:

0:54 Ongedierte zorgt voor steeds meer spoedsluitingen horecazaken

Vooral in de Randstad

De meeste zaken zijn gesloten vanwege een muizenplaag. Dat kwam het vaakst voor in de grote steden in de Randstad, met Amsterdam als uitschieter: daar moesten 20 zaken de deuren sluiten. Daarna volgen Rotterdam (7), Den Haag (7), Leiden (5) en Alkmaar (4).

Het aantal spoedsluitingen zit al jaren in de lift. In 2024 ging het om 57 sluitingen, bijna twee keer zoveel als in 2023, toen de NVWA 34 zaken per direct sloot.