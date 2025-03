Enorme stijging van spoedsluitingen vanwege muizen, ratten en kakkerlakken

Het aantal spoedsluitingen van voedselbedrijven door ongedierte is in 2024 flink gestegen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In totaal werden 65 winkels en horecagelegenheden tijdelijk gesloten, bijna twee keer zoveel als in 2023, toen er 34 sluitingen waren. Meestal ging het om muizenplaag, maar ook ratten en kakkerlakken zorgden voor problemen.

Vorig jaar liet de NVWA ook al weten dat er een stijging te zien was in het aantal gesloten horecazaken. In de bovenstaande video zijn enkele voorbeelden te zien.

De meeste sluitingen vonden plaats in de Randstad. In Amsterdam ging het om 19, in Zaandam 8, in Utrecht, Rotterdam, Leiden en Haarlem elk 3. De overige spoedsluitingen vonden verspreid over Nederland plaats.

Grondige schoonmaak

De NVWA neemt deze maatregel wanneer plaagdieren ernstige risico’s voor de volksgezondheid vormen. Muizen kunnen bacteriën en ziektes verspreiden via hun uitwerpselen.

Bedrijven mogen pas heropenen na het verwijderen van besmet voedsel, een grondige reiniging en effectieve ongediertebestrijding. Pas na een herinspectie door de NVWA kan het bedrijf weer open.