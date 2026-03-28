Gemeenten ervaren overlast door afvaldumping op straat

Inwoners die zakken vuilnis, grote kartonnen dozen en zelfs afgedankte meubels op straat dumpen, vlak naast de afvalcontainers: het is een groot hoofdpijndossier voor gemeenten. Bij meer dan een derde van alle locaties ligt inmiddels dagelijks troep. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws onder 168 gemeenten. Zo'n 29 procent spreekt van een afvalprobleem.

Uit de meest recente cijfers van 2024, aangeleverd door branchevereniging voor afvalbedrijven NVRD, blijkt dat bij gemiddeld 37 procent van de containerlocaties bijplaatsingen werden aangetroffen. Daarnaast gaf 72 procent van de gemeenten aan veel of regelmatig overlast te ervaren, stelt NVRD.

In Hengelo leidde weggehaalde afvalcontainers eerder al tot een rattenplaag:

2:18 Rattenplaag Hengelo door dumpen afval: 'Lijken wel konijnen zo groot'

Gemeenten proberen van alles om het probleem aan te pakken. Meer geld, meer boa's en afvalcoaches, slimme lantaarnpalen en groen rondom de bakken. Zoals de gemeente Zutphen. "Met initiatieven als een afvalcoach en een afvalfestival proberen we bijplaatsingen te voorkomen", aldus de gemeente. Desondanks blijft het probleem hardnekkig.