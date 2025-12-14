Ratten 'zo groot als konijnen' door massale afvaldumping in Hengelo

Vuilniszakken op straat, troep op de grond en zelfs ratten die krioelen door het afval. Het straatbeeld in Hengelo zorgt bij veel bewoners voor flinke frustratie. Vuilniszakken moeten in speciale vakken aan de weg gelegd worden, met overlast van ongedierte tot gevolg.

Het afvalbeleid in Hengelo is al langere tijd onderwerp van discussie. In 2024 verdwenen de bovengrondse containers voor verpakkingen en papier. Volgens de gemeente werden deze niet goed gebruikt: er werd vaak afval in gegooid dat er niet in thuishoorde. Daardoor werden de bakken vies en ontstonden er problemen.

Afvalvakken zorgen voor ergernis

Bewoners van hoogbouw (zoals flats en appartementencomplexen) moeten hun afval nu in afvalvakken plaatsen. Eén dag voor de ophaaldag mogen zij hun PMD-zakken (plastic, metaal en drinkpakken) in de vakken op de stoep neerleggen. Maar in de praktijk pakt dat anders uit.

Het afval wordt vaak al ruim voor de afgesproken tijd neergelegd. Bovendien zit er geregeld rommel tussen waar ratten op afkomen. Het zorgt voor stank, rommel en spanningen in de buurt. Sommige buurtbewoners zeggen zelfs te willen verhuizen vanwege de overlast.

Reactie gemeente

De gemeente Hengelo laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten het "erg vervelend" te vinden dat mensen overlast ervaren bij de inzamelplekken. "Helaas blijkt er een kleine groep mensen te zijn die op deze plekken allerlei soorten afval dumpt, en dat gedurende de hele week", aldus een woordvoerder.

In 2027 moet het afvalbeleid opnieuw op de schop. De gemeente wil dan overstappen op ondergrondse containers, waarin bewoners van hoogbouw al hun afval kunnen gooien, zonder te hoeven scheiden. Een machine haalt het recyclebare plastic er later uit. De gemeenteraad moet dit plan nog goedkeuren.

Tot die tijd blijft het huidige inzamelsysteem van kracht. De gemeente laat weten dat de ingezamelde zakken twee keer per week netjes worden opgeruimd. Gratis afvalzakken zijn beschikbaar op meerdere plekken in de stad. Ook worden inwoners opgeroepen om hun zakken alleen op de juiste momenten neer te leggen. Toezichthouders houden toezicht, en bij onveilige situaties grijpt de gemeente direct in.