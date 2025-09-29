Terug

Anneke is er klaar mee, altijd troep in haar Rotterdamse wijk

Vandaag, 16:43

In veel steden is overlast door afval een probleem: restafval naast vuilnisbakken, een verloederd straatbeeld. Met alle gevolgen van dien: overlast van ratten. Anneke uit Rotterdam-Crooswijk is het al meer dan 25 jaar een doorn in het oog en zij strijdt dan ook al jaren voor een schonere wijk. Maandag is de grootste actie tot nu toe: 185 schoolkinderen, en tientallen politici, directeuren, wijkraadsleden en medewerkers van de gemeente, trekken de straat op voor een grote schoonmaak.

"Ik ben al 24, 25 jaar bezig, met schoonmaken, acties voeren", vertelt Anneke. "Maar alle acties ten spijt, ik heb eigenlijk niks bereikt, en ik ben het zo zat. Wat gaat het worden? Een sloppenwijk?

Volgens Anneke moet er meer geld beschikbaar komen voor het schoonhouden van de stad. "Geld is een groot probleem: er moet meer geld komen en een hardere aanpak. We zijn watjes, er moet veel meer bekeurd worden. Vroeger veegde ik zelf mijn straatje schoon maar dat doet ook niemand meer."

Maandag trekt iedereen de wijk in. Kinderen krijgen oranje hesjes, de rest witte hesjes en een ring met zo'n vuilniszak erin. "De kinderen dragen handschoenen en mogen lekker bukken en opruimen."

